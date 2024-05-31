В петербургском ресторане произошел пожар

В ресторане «Благодать» на Петровской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что пожарные уже выехали на место пожара. Других подробностей не сообщается.

Днем 31 мая сообщалось, что в Бурятии из-за задымления в шахте рудника «Ирокинда» эвакуировали почти 50 человек. Инцидент произошел в шахте рудника в поселке Иракинда, расположенном в Муйском районе. На момент задымления внутри находилось 47 горняков.

30 мая автомобильный завод «Урал» представил бронированную пожарную машину. Машина построена на базе трехосного бескапотного шасси «Урал-6370», сделала ее фирма ООО «Техинком-Центр».

29 мая в жилом комплексе Loft River в Москве загорелась кровля четырехэтажного дома. Площадь пожара составляла 40 квадратов.

Ранее россиянин поджег дом соседей и украл алабая с щенками.