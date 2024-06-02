Вооруженные люди вторглись на территорию российского завода

Вооруженные люди вторглись на территорию Рязанского завода по производству и обработке цветных металлов («Рязцветмет») и пытались брать его штурмом. Об инциденте в российском регионе 1 июня рассказал портал YA62.ru.

По информации издания, в целях захвата злоумышленники использовали трактор и гранаты со слезоточивым газом.

«На "Рязцветмете" снова войны», — прокомментировал очевидец, снимавший происходящее на видео, которое позже опубликовали в Telegram-канале портала. На кадрах запечатлен дым, слышны звуки взрывов.

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По данным портала, попытка захвата рязанского предприятия происходит не впервые, противостояние длится последние несколько месяцев. Однако должной реакции от местных властей руководители и сотрудники завода не дождались, хотя обращение было направлено губернатору Рязанской области Павлу Малкову.