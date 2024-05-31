В Туле задержан экс-замначальника УМВД

В Туле задержан высокопоставленный офицер полиции. Бывшего заместителя начальника управления УМВД по области, начальника региональной полиции подозревают в организации незаконной миграции и злоупотреблении служебным положением. Российская газета

«При оперативном сопровождении регионального УФСБ был задержан бывший заместитель начальника управления - начальник полиции УМВД России по Тульской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», - говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ. ТАСС

17 мая сообщалось, что четырех высокопоставленных сотрудников из руководства полиции Тульской области задержали за организацию незаконной миграции. Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления по вопросам миграции Дениса Оськина, полковника полиции Елены Боровик, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками и беженцами и начальников разрешительно-визового отдела. Lenta.ru