В Москве школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке

В столичном Зеленограде школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке. Об этом стало известно агентству «Регнум».

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Москвичка была недовольна тем, что ребенок не так себя вел. С площадки плачущую девочку забрал отец и отвел домой.

После инцидента дошкольницу отвезли в больницу. Там у нее диагностировали ушибы по всему телу. Врачи поинтересовались у матери, как ее дочь получила травмы, однако женщина не ответила. После этого медики обратились в полицию.

Удалось установить, что 38-летняя мать девочки уже шесть лет работает психологом в одной из лучших школ Зеленограда. В отношении родительницы могут возбудить административное дело.

Ранее сообщалось, что в Каспийске мать сломала восьмилетней дочери руку из-за незаправленной кровати.