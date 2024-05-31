Мать убитой российскими военными девушки рассказала о проблемах с полицией

Мать убитой 23-летней жительницы Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой, в расправе над которой обвиняются двое военных разведчиков — старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин — считает, что местная полиция не хотела расследовать исчезновение ее дочери. Об этом Татьяна Давронова рассказала в эксклюзивном интервью «Ленте.ру».

По словам матери, после пропажи Валентины она вместе с близкими начала собственное расследование. Полицейские не желали расследовать дело и в ответ на ее просьбу помочь заявляли, что «когда девушка нагуляется, тогда и придет». Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после обращения женщины в Следственный комитет. Давронова пояснил, что из-за волокиты и нежелания полицейских работать пропали ценные улики — например, записи с камер наблюдения в кафе «Радуга», откуда военнослужащие похитили ее дочь.

Разведчиков-десантников ВС РФ судят за похищение и убийство девушки из ЛНР

Полную версию интервью с матерью убитой Валентины Давроновой можно прочитать здесь.

30 мая в Ростове-на-Дону прошли предварительные слушания по уголовному делу о похищении и жестоком убийстве Валентины Давроновой. По итогам заседания Южный окружной военный суд назначил рассмотрение дела по существу на 5 июня. В этот день ожидается вынесение обвинительного заключения от прокурора.