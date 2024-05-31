Суд арестовал мужчину по делу об убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде арестован обвиняемый в убийстве работницы трапезной. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве работницы трапезной (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля», – рассказала Врадий.

Она напомнила, что утром 30 мая в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде мужчина напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«На допросе мужчина признался в содеянном, однако не смог назвать мотив, совершенного им преступления. Следствием будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, а также криминалистическая по изъятому с места происшествия орудию убийства», – добавила Врадий.