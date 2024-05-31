Мужчина с ножом напал на критика ислама в Германии

Днем в пятницу, 31 мая, в городе Мангейм на юго-западе Германии мужчина с ножом ранил нескольких прохожих и полицейского. Как сообщает Bild, одним из пострадавших оказался известный критик ислама Михаэль Штюрценбергер.

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Немецкие СМИ опубликовали видеозапись нападения: на ней видно, как мужчина размахивает ножом в центре Мангейма и наносит раны нескольким людям. В местной полиции подтвердили информацию о нападении, но не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие. Всего пострадали три человека, включая полицейского.

Коллеги Штюрценбергера сообщили Bild, что он получил ранения в ногу и лицо, ему предстоит экстренная операция. Угрозы для его жизни нет. Они отметили, что это уже второе серьезное нападение на него - в 2022 году его ударили по лицу в Бонне.

Focus отмечает, что 59-летний Штюрценбергер - член правопопулистского движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA). Ведомство по охране конституции Саксонии ранее признало PEGIDA экстремистской организацией.

Также мужчина ведет блог под названием «Политически некорректно». С 2013-го по 2022 год этот блог упоминался в отчете Баварского государственного управления по защите Конституции в разделе об исламофобии, подчеркивает издание. По данным Bild, в Мангейме он планировал выступить с речью на публичном мероприятии.