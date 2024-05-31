В башкирском городе Салават пьяный мужчина сорвался с высоты и упал прямо на скамейку. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, он покинул место происшествия, по всей видимости, без серьезных травм.

На опубликованном ролике видно, как мужчина падает на лавочку возле подъезда. Ударившись, он издает громкий вопль от боли, однако после поднимается и удаляется с места происшествия.

По словам очевидцев, спустя несколько часов они видели выпавшего из окна. Как и до этого, он был пьян.

Напомним, что 23 мая в Новосибирске семиклассница выпала из окна третьего этажа. Она получила травму и некоторое время провела в палате интенсивной терапии. По словам родителей школьников, гимназистка была отличницей и не имела проблем с успеваемостью. Причины произошедшего выясняются специалистами и правоохранительными органами.