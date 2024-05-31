Стало известно об атаке на подстанцию в Запорожье во время ее ремонта

Подстанция в городе Пологи Запорожской области подверглась нападению, когда на ней велись ремонтные работы после предыдущего удара, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале.

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В результате было повреждено оборудование, пострадавших нет, сообщил он. Балицкий также предупредил о возможности новых нападений на станцию.

По плану, восстановление бесперебойного электроснабжения в городе будет завершено в течение дня.

До этого, 30 мая Балицкий сообщил о том, что из-за атаки беспилотников на местную электроподстанцию два населенных пункта в Запорожской области остались без света, что затронуло почти две тысячи жителей.

20 мая при обстреле города Васильевка Запорожской области шесть человек были ранены, а также была повреждена электрическая подстанция, что привело к отключению электроснабжения в Васильевке и еще семи селах.