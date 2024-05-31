В Москве раскрыли преступление восьмилетней давности

В Москве перед судом предстанет подозреваемый в убийстве охранника, совершенном во время разбойного нападения на ювелирный магазин восемь лет назад. Об этом сообщила в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

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По данным ведомства, 7 октября 2015 года пять вооруженных человек напали на ювелирный магазин на ул. Знаменские Садки. Один из них трижды выстрелил в охранника, убив его. При этом убийца поранился, когда вместе с сообщниками громил витрины и вытаскивал украшения.

«После дерзкого налета организованная группа скрылась с похищенными ценностями на сумму свыше 3,7 млн рублей. Преступление осталось не раскрытым. (…) Однако была повторно проведена генетическая экспертиза, по результатам которой установлена причастность к данному преступлению 43-летнего мужчины», - пояснили в прокуратуре.

Кровь преступника была проверена, «совпала по базам данных и «выдала» его». Обвиняемый был арестован, вину он признал частично и предстанет перед Московским городским судом, говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье было раскрыто убийство криминального авторитета Алексея Зирина. Преступление было совершено в 2003 году, однако тело обнаружили только в октябре 2023 года. Следствие считает, что мотивом стал передел сфер влияния. По подозрению в убийстве Алексея Зирина, который 20 лет числился без вести пропавшим, был задержан известный в Королеве бизнесмен и меценат.