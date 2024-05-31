Цех с поддельным оливковом маслом раскрыли под Краснодаром

Таможенники раскрыли подпольный цех по производству контрафактного оливкового масла в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Telegram-канале.

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Отмечается, что под видом «испанского» и «греческого» оливкового масла на нелегальном предприятии разливали местное подсолнечное, добавляя в него ароматизаторы. При поддержке таможенного СОБР изъято 29 тонн продукции, упаковочный материал, фурнитура и линия розлива.

По оценке ФТС, ежемесячный оборот от нелегальной деятельности оценивается более чем в 10 млн рублей. Организаторам подпольного цеха грозит уголовная ответственность.

Напомним, что ранее таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США. Две посылки с комплектующими к броне, прибором ночного видения, одеждой и спецсредствами отправил 40-летний житель Симферополя. Позднее во время обыска на складе нашли еще 20 товаров. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела.