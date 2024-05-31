Сотрудник ДПС из Краснодарского края сбил беспилотник из автомата

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник ДПС из Краснодарского края сбил беспилотник в районе села Владимировка. По информации канала, мужчина заметил дрон в небе, после чего выстрелил по нему из автомата Калашникова. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

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По информации канала, сотруднику понадобилось 11 выстрелов, чтобы сбить беспилотник. Baza уточняет, что упавшие обломки забрали военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах Краснодарского края российскими силами противовоздушной обороны были подавлены беспилотники Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что в Темрюкском районе от воздушного удара повреждена инфраструктура нефтебазы.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Оренбургской области сообщил, что под Орском, произошло падение дрона. По словам собеседника агентства, в результате падения БПЛА никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Отмечается, что ранее в Оренбурге не фиксировались подобные случаи. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.