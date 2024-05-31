Возбуждено еще одно дело из-за теракта в «Крокусе»

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом со ссылкой на постановления суда в отношении одного из обвиняемых в теракте пишет РИА Новости.

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Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения и последовавшего за ним пожара и взрывов погибли 145 человек. Всего по делу было арестовано 12 человек: четыре непосредственных исполнителя и восемь их пособников.

При этом, согласно постановлению суда, в одно производство с уголовным делом о теракте было «соединено уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)».

Заявление о возбуждении дела по этой статье на имя председателя СК Александра Бастрыкина от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте подал ранее адвокат Игорь Трунов. По мнению родственников, владельцы «Крокуса» допустили ряд нарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности. В самом же постановлении не уточняется, есть ли в рамках дела по статье 238 УК РФ подозреваемые или обвиняемые.

Ранее специалист отдела пожаротушения АО «Крокус» Денис Пытляк заявил о том, что системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» отработали штатно, но они не были рассчитаны на атаку террористов, также возникли проблемы с эвакуацией, так как люди боялись выходить в холл и забаррикадировалась на лестницах. Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов также подчеркивал, что все системы безопасности в «Крокусе» работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление.