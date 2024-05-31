В Белоруссии задержали экс-наемника Французского Иностранного легиона

В городе Молодечно Минской области задержали экс-наемника Французского Иностранного легиона. Об этом сообщили агентству БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

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Уточняется, что мужчина является белорусским гражданином. Его задержали сотрудники оперативных подразделений Полоцкого пограничного отряда при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома 29 мая. Отмечается, что он причастен к перемещению товарно-материальных ценностей через границу.

На месте задержания правоохранители обнаружили комплектующие для сборки беспилотников, воздушную винтовку и боеприпасы.

«У фигуранта были найдены значки, шевроны и медали Французского Иностранного легиона, а также нацистская символика», — пишет БЕЛТА.

Отмечается, что задержанный с 2000 по 2005 год служил в легионе и участвовал в боевых действиях в Африке. Мужчина также назвал своим хобби сборку беспилотников для личных целей.