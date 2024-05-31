В Петербурге задержан мужчина, призывавший школьников устраивать массовые убийства

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в оправдании террористической деятельности. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, речь идет о так называемых колумбайнерах* (движение «Колумбайн»*, признано в России террористическим и запрещено) или скулшутерах.

По словам собеседника, мужчина в социальных сетях оправдывал деятельность стрелков и призывал молодых людей к совершению массовых убийств. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На кадрах, опубликованных изданием, запечатлен момент задержания. Оперативная группа вошла в дом подозреваемого и уложила его лицом в пол. На второй части видео он признается в своих преступлениях.

Напомним, что название «колумбайнеры»* произошло от американской школы Колумбайн в штате Колорадо. 20 апреля 1999 года ее ученики Эрик Харрис и Дилан Клиболд ворвались и устроили стрельбу: погибли 13 человек, еще 37 пострадали. Верховный суд признал движение «Колумбайн»* террористической организацией в 2022 году.

* признано в России террористическим и запрещено