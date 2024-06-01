"Ъ": сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела

После теракта в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, фигурантами которого стали два сотрудника концертного зала. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, обвиняемых отпустили под подписку о невыезде, что связано с неуверенностью следственных органов в их виновности. Отмечается, что главные претензии к сотрудникам концертного комплекса связаны с тем, что пожарные выходы из зала, где произошла стрельба, были закрыты. Сами фигуранты это категорически отрицают, как и вину в произошедшем. По словам источника "Ъ" в правоохранительных органах, обвиняемые утверждают, что люди не смогли воспользоваться пожарными входами из-за того, что на их пути встали вооруженные террористы. Накануне сообщалось, что по факту теракта в "Крокус Сити Холле" возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вечером 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).