Известный якутский репер Айаан Никифоров (IAN HOPELESS) погиб в подмосковных Химках. Как сообщает «Московский комсомолец», 25-летний музыкант утонул в Клязьме.

По данным «МК», Никифоров купался в реке вместе с подругой и в какой-то момент они оба начали тонуть. Людям, которые пришли на помощь, удалось спасти только девушку.

Друзья Никифорова рассказали, что в последнее время он жил и работал в Москве. Рэпер планировал выпустить новый альбом.

Ранее на 56-м году жизни погиб актер, режиссер и автор песен Мацей Люсня. Актер попал в автокатастрофу по пути на съемочную площадку. Люсня сыграл в адаптации российского сериала «След».