ФСБ пресекла попытку совершения теракта в отношении военного в Крыму

В Севастополе задержан местный житель, который по заданию украинских спецслужб планировал организовать покушение на высокопоставленного российского военного с помощью взрывчатки. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону пишет РИА Новости.

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По данным спецслужбы, 30-летний житель Севастополя забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, содержащее около 630 грамм взрывчатки, электродетонатор, передатчик и приемник. При помощи него он должен был устроить взрыв в тот момент, когда в подъезд зайдет военнослужащий, выбранный жертвой теракта.

Во время допроса севастополец рассказал, что следил за российскими военными по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) и в итоге получил задание убить одного из них.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств». В ФСБ отметили, что подозреваемый сотрудничает со следствием. В настоящее время он арестован по решению Ленинского районного суда Севастополя.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Крыму. В спецслужбе отметили, что двое украинских агентов готовили подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе.

Также силовики задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. Мужчина планировал подорвать автомобиль и заложил в него взрывное устройство.