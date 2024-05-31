В центре Москвы накрыли подпольное казино

В Москве пресекли деятельность подпольного казино, куда приглашали через мессенджеры или закрытые группы в социальных сетях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

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Волк сообщила, что весной этого года злоумышленники арендовали помещение на Бакунинской улице, где установили стол для игры в покер. В ходе обыска был изъят этот стол, игральные карты и фишки, а также средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также полиция задержала двоих подозреваемых в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны.

«По собранным полицейскими материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция накрыла обустроенное в квартире казино для пенсионеров.