Женщину накормили бургером с червями в сочинской пекарне

В Сочи в одной из пекарен девушке подали бургер с живыми личинками, сообщает паблик «ЧП Сочи». Клиентка заметил начинку, когда уже откусила кусок от продукта. Бургер она отдала продавцам и обратила внимание на его содержимое.

© News.ru

Предполагается, что продукт мог быть заражен еще на производстве и в дальнейшем разогрет на месте. Уточнять причины появления таких продуктов в заведении будут уполномоченные органы.

Ранее прокуратура Камчатского края сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении владельца автокафе «Мускат» в Петропавловске-Камчатском. Там отравились восемь человек. Проверка показала, что в заведении не соблюдались санитарные нормы, что и стало причиной случившегося. Ресторатору грозит до двух лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.