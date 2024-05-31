СМИ сообщили о похищении Гюлена в США

Лидер признанной в Турции террористической организации ФЕТО проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США, мог быть похищен, передает телеканал CNN Turk. По его информации, мужчину тайно перевезли из его особняка в неизвестное место.

В репортаже отмечается, что первым об исчезновении проповедника сообщил его племянник. После этого в Сети появилось письмо, где утверждалось, что 83-летний Гюлен был подвержен гипнозу, а затем похищен. При чем заявляется, что данные события произошли еще в апреле, а доступ к проповеднику имел только ограниченный круг лиц, в который входят представители руководства организации. Эксперты, участвовавшие в репортаже, выразили уверенность, что операция с Гюленом не могла быть проведена без участия спецслужб. Подчеркивается, что ежегодный бюджет организации составляет около $200 млрд.

Известно, что в Турции Гюлена обвиняют в целом ряде антиправительственных действий, включая попытку государственного переворота летом 2016 года. Проповеднику на родине грозит внушительный срок.

Ранее политолог Станислав Тарасов предположил, что за подготовкой госпереворота в Турции может стоять Фетхуллах Гюлен. По его мнению, проповедник пользуется покровительством ЦРУ.