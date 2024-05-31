$89.79+0.5397.13+0.24
Войти в почту

ФСБ на границе под Псковом пресекла контрабанду 51 кг наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из Псковской таможни пресекли контрабанду 51 кг наркотиков, которые пытался перевезти через границу житель Республики Молдова, являющийся членом преступной группы.

ФСБ на границе под Псковом пресекла контрабанду 51 кг наркотиков
© РИА Новости

Злоумышленник был задержан на российско-эстонской границе, на таможенном пункте пропуска "Куничина Гора", сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

"В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней пресечена незаконная деятельность гражданина Республики Молдова. Доказано, что он вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, согласно которому на легковом автомобиле попытался провезти на территорию России через МАПП "Куничина Гора" скрытые от пограничного и таможенного контроля наркотические вещества. Общая масса изъятого наркотика превысила 51 кг", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленник пытался провести через границу пластиковые бутылки с уложенными в них свертками гашиша, они были обнаружены в ходе досмотра автомобиля. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов через таможенную границу Таможенного союза, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размер).

"Приговором Псковского областного суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Происшествия
ФСБ
Горячая новость