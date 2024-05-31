ФСБ на границе под Псковом пресекла контрабанду 51 кг наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из Псковской таможни пресекли контрабанду 51 кг наркотиков, которые пытался перевезти через границу житель Республики Молдова, являющийся членом преступной группы.

Злоумышленник был задержан на российско-эстонской границе, на таможенном пункте пропуска "Куничина Гора", сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

"В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней пресечена незаконная деятельность гражданина Республики Молдова. Доказано, что он вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, согласно которому на легковом автомобиле попытался провезти на территорию России через МАПП "Куничина Гора" скрытые от пограничного и таможенного контроля наркотические вещества. Общая масса изъятого наркотика превысила 51 кг", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленник пытался провести через границу пластиковые бутылки с уложенными в них свертками гашиша, они были обнаружены в ходе досмотра автомобиля. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов через таможенную границу Таможенного союза, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размер).