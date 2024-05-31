Эвакуация объявлена на некоторых предприятиях Татарстана, где сейчас ограничена работа двух аэропортов. Как сообщили власти республики, отработан механизм действий в случае возникновения нештатных ситуаций. Об этом пишет РИА Новости.

Работа аэропортов Казани и Нижнекамска сейчас временно ограничена: казанский аэропорт не принимает и не отправляет самолёты с 05:57 мск, нижнекамский — с 06:24 мск.

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

В прошлый раз, 23 мая, в Татарстане вводились ограничения на работу аэропортов, когда в республике сбили украинский беспилотник.