В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Утром в пятницу, 31 мая, аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для вылета и посадки самолетов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Работу аэропорта Казани ограничили с 05:57 (по Москве), Нижнекамска - с 06:24. В Росавиации подчеркнули, что приоритетом экипажей самолетов, авиадиспетчеров и служб аэропортов остается безопасность полетов. ТАСС уточняет, что рейсы, следовавшие в Казань, перенаправили на запасной аэродром в Самаре.

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Агентство сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана, что в некоторых районах Казани на промышленных предприятиях объявили эвакуацию. Ранее в СМИ сообщили, что в небе над Казанью заметили дроны и в городе прозвучала сирена.