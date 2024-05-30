Полицейский на Кубани умер во время проверки документов

В него выстрелил мужчина, остановленный правоохранителем, сообщили в региональном СК.

В ведомстве отметили, что двое сотрудников ППС заметили подозрительного мужчину в лесопосадке в районе посёлка Водники. Когда он заметил полицейских, то попытался скрыться, а затем во время проверки документов выстрелил одному из них в живот. Злоумышленника задержал напарник правоохранителя.

Полицейского госпитализировали, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.