В Краснодаре вооруженный мужчина застрелил сотрудника полиции

В четверг сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Кубани возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ) в отношении приезжего из Пермского края. По информации пресс-службы краевого следственного ведомства, этот человек застрелил насмерть находившегося при исполнении служебных обязанностей молодого полицейского.

Как сообщается в официальном канале Управления МВД России по городу Краснодару, жертвой злоумышленника стал старший сержант полиции столицы региона 28-летний Юсуф Тугуз.

Эта трагедия произошла днем 30 мая в районе пригородного поселка Водники. По данным следствия, сотрудниками батальона № 2 патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару при патрулировании в лесопосадки обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно.

"Неизвестный, увидев полицейских, попытался скрыться.

Правоохранители остановили его с целью проверки документов. В этот момент фигурант достал оружие и произвел выстрел в одного из полицейских, причинив ему ранение в области живота", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напарником полицейского были "пресечены противоправные действия подозреваемого" были пресечены напарником пострадавшего. Он сразу вызвал скорую помощь.

Сотрудник был экстренно госпитализирован в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 города Краснодара, однако, по информации полиции, несмотря на усилия врачей, раненый молодой человек скончался.

Злоумышленника задержали полицейские и передали его в следственные органы. Установлено, что тот находился в федеральном розыске.

В настоящее время предполагаемый убийца доставлен в СК с целью проведения с ним необходимых следственных действий. В ходе следствия будет дана правовая оценка всем противоправным действиям подозреваемого.

Ход расследования уголовного дела руководителем СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым поставлен на контроль.

Злоумышленник задержан полицейскими и передан в следственные органы. Установлено, что он находился в федеральном розыске.

Погибшему от рук бандита старшему сержант Юсуфу Тугузу было 28 лет, в правоохранительных органах он работал с 2017 года. У полицейского остались двое малолетних детей. Семье погибшего, рассказали в ведомстве, будет оказана вся необходимая помощь.