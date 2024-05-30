В Краснодаре вооруженный мужчина застрелил сотрудника полиции
В четверг сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Кубани возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ) в отношении приезжего из Пермского края. По информации пресс-службы краевого следственного ведомства, этот человек застрелил насмерть находившегося при исполнении служебных обязанностей молодого полицейского.
Как сообщается в официальном канале Управления МВД России по городу Краснодару, жертвой злоумышленника стал старший сержант полиции столицы региона 28-летний Юсуф Тугуз.
Эта трагедия произошла днем 30 мая в районе пригородного поселка Водники. По данным следствия, сотрудниками батальона № 2 патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару при патрулировании в лесопосадки обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно.
"Неизвестный, увидев полицейских, попытался скрыться.
Правоохранители остановили его с целью проверки документов. В этот момент фигурант достал оружие и произвел выстрел в одного из полицейских, причинив ему ранение в области живота", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
Напарником полицейского были "пресечены противоправные действия подозреваемого" были пресечены напарником пострадавшего. Он сразу вызвал скорую помощь.
Сотрудник был экстренно госпитализирован в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 города Краснодара, однако, по информации полиции, несмотря на усилия врачей, раненый молодой человек скончался.
Злоумышленника задержали полицейские и передали его в следственные органы. Установлено, что тот находился в федеральном розыске.
В настоящее время предполагаемый убийца доставлен в СК с целью проведения с ним необходимых следственных действий. В ходе следствия будет дана правовая оценка всем противоправным действиям подозреваемого.
Ход расследования уголовного дела руководителем СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым поставлен на контроль.
Злоумышленник задержан полицейскими и передан в следственные органы. Установлено, что он находился в федеральном розыске.
Погибшему от рук бандита старшему сержант Юсуфу Тугузу было 28 лет, в правоохранительных органах он работал с 2017 года. У полицейского остались двое малолетних детей. Семье погибшего, рассказали в ведомстве, будет оказана вся необходимая помощь.