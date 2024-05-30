В Петербурге обстреляли трамвай

Неизвестные обстреляли трамвай на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, неизвестные обстреляли трамвай следующий по маршруту №24. Минимум две пули попали в дверь общественного транспорта. Через 15 минут он вернулся в парк.

«У КАДа в районе Обуховской Обороны обстреляли трамвай. Ждут полицию. Пневматика вроде», — рассказал один из очевидцев инцидента.

В Горэлектротрансе отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. При этом там предполагают, что неизвестные пробили дверь трамвая камнем.