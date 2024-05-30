Школа в российском регионе обрушилась перед ЕГЭ

В Приморском крае сельская школа частично обрушилась перед ЕГЭ. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По словам местных жителей, в школе 1943 года постройки в 18:30 часов по местному времени (11:30 по московскому времени) рухнули отдельно стоящее здание актового зала и пищеблока. Несколько дней назад в этом здании прошел выпускной начальной школы, а с 3 июня там должен был питаться пришкольный лагерь.

31 мая в здании образовательного учреждения, признанного аварийном еще в 2010 году, должен состояться ЕГЭ по математике. Новую школу должны были построить к концу этого года, однако на данный момент на месте стройки есть лишь котлован. Невзирая на жалобы директора, здание признано пригодным для обучения.

Ранее в мае стало известно, что в Каспийске потолок школы обрушился и едва не придавил одну из учениц.