Суд отправил под стражу поджигателя клуба в центре Петербурга

В Петербурге задержали и отправили под стражу Юрия Жидкова, обвиняемого в поджоге клуба "R2" в центре города. Общий ущерб оценивается не менее чем в 1 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Жидкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. 29 мая Жидков был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Жидков незаконно проник в помещение клуба "R2", после чего разлил неустановленную воспламеняющуюся жидкость, а затем поджег ее. С места преступления он скрылся.

Также в пресс-службе отметили, что в 2012 году Жидков уже привлекался к уголовной ответственности. Калининский районный суд Санкт-Петербурга тогда приговорил Жидкова к 11 годам лишения свободы в ИК строгого режима по статье 105 УК РФ (убийство). 25 сентября 2018 года Жидков был освобожден условно-досрочно.