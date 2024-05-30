Дети вытащили тело утопленницы из московского пруда

Несколько детей вытащили из воды посиневшее тело женщины, утонувшей в Большом Головинском пруду в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, на вид утопленнице около 45 лет.

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Уточняется, что труп москвички всплыл на поверхность в районе 3-го Лихачевского переулка неподалеку от лодочной станции. Личность погибшей пока не установлена, также неизвестно, как именно утонула женщина. На место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее жительница Санкт-Петербурге упала в Дудергофский канал. По информации СМИ, женщину удалось спасти благодаря спасателям, прибывшим к ней на лодке. Один из них прыгнул в воду и доплыл до набережной вместе с пострадавшей.

До этого в Анапе выпускник девятого класса утонул в море после последнего звонка. Как сообщали СМИ, юноша вместе с одноклассниками сидел на пирсе на пляже, после чего он спрыгнул в воду. Однако школьник не умел плавать, и его унесло течением.

Также ранее МЧС России сообщило, что в Туве спасатели вытащили из реки Балыктыг-Хем грузовик, в котором находились четыре человека. Из-за сильного течения машина практически перевернулась. Сотрудники экстренных служб отбуксировали грузовик, обошлось без пострадавших.