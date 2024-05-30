Россиянин ограбил два алкомаркета за 10 минут и попался полиции

В Калининграде мужчина ограбил магазина за 10 минут и попался полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне в полицию обратился сотрудник алкомаркета на улице Карла Маркса, он заявил, что неизвестный мужчина взял со стеллажа бутылку водки и скрылся, не заплатив за товар. Десять минут спустя правоохранители узнали, что аналогичный инцидент произошел в соседней торговой точке. Один из посетителей, по словам продавца пивного магазина, похитил две бутылки пива и сбежал.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в обоих случаях действовал один и тот же грабитель. Вскоре подозреваемый был обнаружен в одном из калининградских дворов. Его задержали и доставили в отдел полиции. В отношении 29-летнего жителя Озерского района возбудили два уголовных дела. Как сообщается, до сих пор он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.