В Дагестане пенсионер обстрелял мужчин, которые рыбачили в выкопанном им пруду

В Дагестане пожилой мужчина обстрелял рыбаков, которые ловили рыбу в его незаконном пруду. Об этом сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ". На днях трое жителей села Новочуртах Новолакского района, среди которых был подросток, решили порыбачить в пруду на окраине населенного пункта. В какой-то момент к нем подъехал разъяренный односельчанин. Он заявил, что водоем принадлежит ему, сбил одного из рыбаков и вступил в перепалку с остальными. После этого 72-летний мужчина достал охотничий карабин и открыл стрельбу в сторону незваных гостей. Они не пострадали и отделались легким испугом, а стрелка в итоге доставили в полицию. Правоохранители изъяли у него "Сайгу" и допросили. Тогда же выяснилось, что пруд, который так агрессивно охранял задержанный, является незаконным. Как сообщается, мужчина самовольно огородил земельный участок, вырыл яму, заполнил ее водой и запустил туда рыб.