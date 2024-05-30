В Домодедово задержали авиадебошира с рейса Ереван-Москва

В столичном аэропорту Домодедово полицейские задержали летевшего рейсом Ереван-Москва пассажира, который проявил агрессию к бортпроводникам и пытался открыть дверь во время полета. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сообщение о неадекватном поведении пассажира на рейсе поступило в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.

«Во время полета гражданин одного из государств ближнего зарубежья проявлял агрессию в отношении бортпроводников, пытался открыть дверь в салоне. Работники авиакомпании совместно с другими пассажирами оттеснили его от двери и зафиксировали руки пластмассовыми стяжками», — рассказала Волк.

После приземления в аэропорту Домодедово дебошира передали полицейским, которые привлекли его к административной ответственности в виде ареста на семь суток, после которых он вернется на родину. Отмечается, что мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, от которого он отказался.