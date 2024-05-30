Мальчик, перед которым отец поставил на колени детей, упал сам

Мальчик, отец которого поставил на колени его предполагаемых обидчиков, на самом деле упал во время игры в мяч. Видео со спортивной площадки в Воронеже опубликовал Telegram-канал Russia Today.

Ранее в соцсетях появилась видео, на котором мужчина указывает двум старшим мальчикам встать на колени, а его сын дает им пощечины. СМИ писали, что мужчина сделал это якобы в «воспитательных целях», так как его сына ударили мячом.

Матери мальчиков подали заявление в полицию. Личность мужчины уже установили, им оказался 40-летний житель Воронежа.

Новую запись RT передала мама одного из мальчиков. Она подчеркнула, что ничего серьезного на площадке не случилось. Ребенок упал в результате «подножки» - собеседница RT заявила, что он хотел поднять катившийся мяч и споткнулся о ногу ее сына. После это мальчик поднялся и продолжил играть. По версии женщины, позже ребенок пожаловался отцу и преподнес все по-другому.