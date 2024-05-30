Стало известно о состоянии школьников, которых ударило током в Чапаевске

Telegram-канал SHOT сообщает, что двое из троих школьников, пострадавших при мощном ударе током в Чапаевске, находятся в реанимации. Один из них получил ожог 85 процентов поверхности тела, второй - 45 процентов.

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Ранее трое подростков в Чапаевске (Самарская область) получили травмы, пытаясь достать удочкой до высоковольтного провода. Из-за разряда тока вспыхнул пожар. Подростки получили серьезные ожоги, их экстренно госпитализировали.

По данным SHOT, у подростка, получившего самые серьезные травмы, задеты 43 процента органов. Канал отмечает, что третьего школьника отбросило в сторону во время удара током и он не получил серьезных ожогов.

Он рассказал SHOT, что они с друзьями возвращались домой с рыбалки, дурачились и не ожидали таких последствий. В 2024 году они переходят в девятый класс.