Дрон атаковал "Газель" в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в селе Зозули Борисовского района дрон-камикадзе атаковал пассажирскую газель.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия», — рассказал он.

Уточняется, что водитель пытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент был нанесен удар. В результате пострадали пять мужчин и четыре женщины, травмы одного мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Кроме этого, после падения дрона и его детонации была повреждена кровля частного жилого домовладения, пострадавших в результате этого инцидента нет.

До этого Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал хутор Климовое в результате взрыва полностью сгорел легковой автомобиль.