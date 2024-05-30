72-летней москвичке сломали нос из-за замечания о мусоре

В районе Отрадное в Москве соседи сломали нос 72-летней пенсионерке из-за замечания о мусоре. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По данным издания, пожилая горожанка гуляла с внуком и обратила внимание, что на площадке между 6 и 7 этажами разбросан мусор. Женщина сочла нужным поговорить с соседями об этом.

Через некоторое время на бабушку напали, ее ударили по лицу. В больнице пенсионерке диагностировали перелом носа.

Москвичка написала заявление в полицию. Она заподозрила в нападении жильцов, в чьей квартире регулярно собираются сомнительные гости.

Ранее сообщалось, что во Владимире мигрант напал на пенсионерку и до смерти ее избил. Иностранца заключили под стражу. Материалы уголовного дела в отношении него были переданы в суд.