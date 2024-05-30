Москвич обменял 17 миллионов рублей на доллары "банка приколов"

В Москве мужчина обменял 17 миллионов рублей на билеты из "банка приколов".

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В Москве мужчина потратил 17 миллионов рублей на билеты из "банка приколов". Сообщается, что мошенник разместил объявление о продаже старых долларов США по выгодному курсу. Москвич договорился с ним о встрече. Согласно договоренности, мошенник прибыл на место с сумкой, внутри которой была "иностранная валюта", со стороны покупателя прибыл его водитель. Мужчины обменялись сумками, аферист отошел под предлогом пересчета оплаты и скрылся. Водитель же, рассмотрев содержимое, понял, что внутри лежат билеты из "банка приколов".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Как передает "Газета.ru", подозреваемого задержали в Смоленской области, сейчас он находится под стражей.