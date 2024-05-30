Имущество экс-совладельца банка «Югра» начали изымать в центре Москвы

В столичном бизнес-центре «Китай-город» судебные приставы приступили к изъятию имущества в доход государства бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, сообщили в ФССП.

Приставы обеспечивают исполнение судебных решений об обращении в доход государства имущества Хотина, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В 2022-2024 годах на Хотина открыли 10 исполнительных производств. Одно из них касается взысканий имущественного характера в пользу государства, сумма – 75,5 млрд рублей.

В апреле суд арестовал часть пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» в центре Москвы, бенефициаром которых считается бывший владелец банка «Югра» Хотин.

В марте его приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 23 млрд рублей. Согласно версии обвинения, в 2014 году он создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение этих кредитных договоров советом директоров банка и кредитным комитетом. Хотин вины не признал и подал апелляцию.