В подмосковном храме мужчина расправился с работницей трапезной

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на работницу трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего). Об этом сообщает издание Regions.

По его данным, трагедия произошла 30 мая в 11:00. Неадекватный гражданин набросился на женщину и изрезал ее. Пострадавшая не выжила. Напавшего задержали.

На место происшествия уже приехали следователи. Они выясняют все обстоятельства случившего.

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Ранее следователи возбудили три уголовных дела против мужчины, устроившего поножовщину на севере Москвы. Он напал с ножом на людей в магазине и ранил полицейского. Сотрудники МВД применили табельное оружие и смогли задержать подозреваемого. Сейчас врачи оказывают помочь пострадавшим, в том числе и нападавшему.