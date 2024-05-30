На сжегшего паспорт РФ Шарлота завели пятое уголовное дело

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили пятое уголовное дело. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о нарушении по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет»).

Причиной могла стать давняя публикация музыканта в социальных сетях, в которой он написал: «Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите». Сейчас она удалена, как и остальные провокационные посты.

Напомним, что в отношении Шарлота возбуждены два уголовных дела по ч. 4. ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием сети "Интернет"»), еще одно по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также по ч. 1 ст. 325 УК РФ («Повреждение официального документа»). Поводом стали его публикации в социальных сетях: на них он рвал и топтал георгиевскую ленту, оскорблял патриарха Кирилла, а также сжег свой российский паспорт.

Шарлот инсценировал смерть ради денег

Молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы. Накануне Кировский районный суд Самары продлил ему арест до 24 июля.