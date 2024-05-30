Убийцу экс-участника «Дома-2» заподозрили в поджоге бара
Осужденный за убийство бывшего участника шоу «Дом-2» Андрея Кадетова стал подозреваемым в деле о поджоге стриптиз-клуба в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».
Клуб R2 на улице Рубинштейна загорелся накануне днем. Во флигеле здания выгорело 28 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было.
По подозрению в поджоге здания был задержан лейтенант МЧС, осужденный в 2012 году за убийство участника проекта «Дом-2» Андрея Кадетова.
Сотрудники правоохранительных органов вышли на Юрия Жидкова благодаря отпечаткам пальцев, найденным на месте преступления. База быстро выдала совпадение, так как владелец пальцев уже имел дело с законом. Жидков помещен в ИВС, отмечает издание.
Трагические судьбы звезд «Дома-2»: смерти участников проекта
Экс-участник телепроекта «Дом-2» Андрей Кадетов был найден мертвым в 2010 году.
В 2012 году Калининский суд признал виновным в убийстве Жидкова и назначил ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. В сентябре 2019 года он был освобожден условно-досрочно.