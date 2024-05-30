Осужденный за убийство бывшего участника шоу «Дом-2» Андрея Кадетова стал подозреваемым в деле о поджоге стриптиз-клуба в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

Клуб R2 на улице Рубинштейна загорелся накануне днем. Во флигеле здания выгорело 28 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было.

По подозрению в поджоге здания был задержан лейтенант МЧС, осужденный в 2012 году за убийство участника проекта «Дом-2» Андрея Кадетова.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на Юрия Жидкова благодаря отпечаткам пальцев, найденным на месте преступления. База быстро выдала совпадение, так как владелец пальцев уже имел дело с законом. Жидков помещен в ИВС, отмечает издание.

Трагические судьбы звезд «Дома-2»: смерти участников проекта

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Андрей Кадетов был найден мертвым в 2010 году.

В 2012 году Калининский суд признал виновным в убийстве Жидкова и назначил ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. В сентябре 2019 года он был освобожден условно-досрочно.