Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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Сообщается, что инцидент произошел в Колпине. Там мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку.

При этом известно, что половые акты и развратные действия в отношении школьницы он совершал неоднократно. По некоторым данным, это длилось в период с октября 2023 года по май 2024-го.

По итогу подозреваемого задержали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Другие детали случившегося выясняются, передает РЕН ТВ.