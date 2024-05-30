В Башкирии 14 человек отравились шаурмой в первый день работы точки

Предприниматель из Башкирии предстанет перед судом после массового отравления шаурмой. Об этом сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, едой в его точке быстрого питания отравились 14 человек. Все они обратились за помощью к медикам.

«В результате некоторые из них были госпитализированы», – поделились в ведомстве.

Во время проверки предприятия выяснилось, что бизнесмен не обеспечил сотрудников нужными условиями для приготовления качественных продуктов. Они не могли хорошо помыть и обработать ингредиенты и инвентарь, соблюдать личную гигиену. Помимо этого, работники не прошли медосмотр, спецодежды на них также не было.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. Сам предприниматель вину признал.

Материалы направят в Малеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

В управлении СК РФ по региону уточнили, что инцидент произошел в первый день работы точки. Чтобы в последствии увеличить продажи, бизнесмен раздавал всем клиентам шаурму бесплатно.