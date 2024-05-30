Стала известна личность устроившего резню в московском супермаркете

Резню в московском супермаркете «Магнолия» устроил 25-летний тренер и фитнес-модель по имени Кельвин. Как сообщает Telegram-канал Shot, в соцсетях он называл себя нутрициологом и «кайфологом», обещая своим клиентам «биохакинг всего тела» всего за месяц.

По информации канала, молодой человек родом из Владивостока. Вместе с девушкой они переехали в Москву, где стали работать фитнес-инструкторами и моделями. Однако недавно 23-летняя возлюбленная ушла от Кельвина и стала встречаться с 38-летним бизнесменом.

Вечером 29 мая расстроенный тренер приехал в квартиру нового избранника модели на Хорошевском шоссе. Там он зарезал предпринимателя, а потом стал избивать бывшую. Девушке удалось выбежать на улицу, однако Кельвин продолжил бить ее там. Происходящее заметили полицейские, которые пустились за преступником в погоню и открыли стрельбу.

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Скрываясь от правоохранителей, молодой человек забежал в магазин, где набросился на продавщицу. Сотрудникам в конечном счете удалось задержать тренера. Сейчас он находится в больнице — во время погони Кельвин получил ранение. Также госпитализация потребовалась его бывшей девушке.

В отношении возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также посягательстве на жизнь сотрудника полиции — во время задержания он ранил полицейского ножом в плечо. Расследование продолжается.