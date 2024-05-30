Россиянин поставил на колени обидчиков сына и заставил бить их по лицу

В Воронеже мужчина поставил на колени обидчиков сына и заставил его бить их по лицу. Об этом, публикуя кадры случившегося, пишет местный Telegram-канал «Типичный Воронеж».

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На кадрах видно, как мужчина подходит к ребенку и указывает ему рукой, что нужно сесть на колени. Затем подходит сын мужчины и бьет мальчика несколько раз по лицу. Впоследствии то же самое происходит и с другим мальчиком, обидевшим сына местного жителя.

Предварительно, игравшие на детской площадке дети случайно попали мячом в сына мужчины, что вызвало его гнев. Baza, в свою очередь, уточняет, что мальчик, в которого попал мяч, после случившегося решил пойти и пожаловаться отцу. Родители пострадавших детей уже обратились в полицию.

Ранее в Петербурге две 15-летние девочки поставили сверстника на колени и залили перцовым аэрозолем. Подруги снимали свои действия на телефон. Пострадавший обратился в больницу, у него диагностировали ушиб мягких тканей.