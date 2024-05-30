Подростки избили защищавшего жену россиянина

В Томске подростки жестоко избили мужчину, защищавшего жену. О происшествии в городе стало известно Telegram-каналу «Регион-70 Томск».

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По сведениям издания, все произошло накануне в жилом комплексе «Зеленые горки». Несовершеннолетние вели себя неадекватно и набросились на пару. На видеокадрах с места происшествия было видно, как подросток пнул ногой мужчину в спину. После этого тот отлетел и упал на землю.

В ГУ МВД по Томской области разъяснили, что по факту инцидента начали проверку. Никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы.

«Проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое подросток из Тюмени с двумя товарищами расправились с 44-летним вахтовиком из Омска.