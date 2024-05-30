Тело школьника лежало в карьере в Ленинградской области

В Ленинградской области было найдено тело пропавшего ранее школьника. Оно лежало в карьере.

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Сообщается, что вблизи поселка Селезнево Выборгского района пропал шестиклассник. Ранее он отправился гулять и не вернулся домой.

В среду, 29 мая, недалеко от населенного пункта Яшино было найдено тело школьника. Его обнаружили в карьере.

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. На данный момент труп отправили в морг. Другие детали случившегося выясняются, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.