Агентов украинской разведки задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Крыма, которые готовили теракты на крымских железнодорожных путях по заданию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ рассказали, что сотрудникам спецслужбы удалось предотвратить серию диверсионно-террористических актов на железных дорогах Крыма. По информации ФСБ, украинские агенты планировали совершить теракты в разных районах полуострова, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Руководил группой агентов гражданин России 1970 года рождения. Когда он доставал самодельное взрывное устройство из схрона, оно сдетонировало. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальные члены группы были арестованы, они уже дают признательные показания.

В ФСБ подчеркнули, что задания диверсантам давали сотрудники военной разведки Украины. Члены группы собирали и передавали Украине данные о местах дислокации и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, данные об охране Крымского моста и другую информацию. У них изъяли четыре самодельных взрывных устройства, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, разные патроны и составные части оружия.

Ранее в Ростове-на-Дону арестовали двух местных жителей, которых ФСБ заподозрила в сборе данных о российских военных. По данным ФСБ, жители города сами связались с украинскими спецслужбами и согласились передать информацию о российских войсках, участвующих в СВО. За выполнение заданий они получали плату.