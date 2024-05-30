В Крыму предотвращена серия терактов на железной дороге

ФСБ задержала четверых жителей Крыма, готовивших теракты на железнодорожных путях полуострова по указанию военной разведки Украины, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины подобраны и завербованы пять жителей Республики Крым, являющихся сторонниками киевского режима", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, агенты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.